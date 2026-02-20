Journée internationale des droits de la femme à la mairie des 9 et 10 Mairie des 9e et 10e arrondissements Marseille 9e Arrondissement

Journée internationale des droits de la femme à la mairie des 9 et 10

Vendredi 6 mars, journée dédiée aux droits des femmes à la mairie Maison Blanche.

Programme

18h vernissage de l’exposition espace en matière œuvres objets de l’artiste Amandine Gorrino, céramiste d’art



19h table ronde avec Stéphanie Suquet (statisticienne), Sophie le Millour (sophrologue et practicienne en hypnose) Camille Lafon (responsable du restaurant les Beaux Mets) et Amandine Gorrino (céramiste)

Suivi d’un moment de convivialité.



Sur inscription et dans la limite des places disponibles. .

Mairie des 9e et 10e arrondissements 150 Boulevard Paul Claudel Marseille 9e Arrondissement

English :

Friday March 6, a day dedicated to women’s rights at Maison Blanche town hall.

