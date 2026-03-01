Journée internationale des droits de la Femme au Forum de Falaise Forum-Théâtre de Falaise Falaise

Journée internationale des droits de la Femme au Forum de Falaise

Forum-Théâtre de Falaise 2 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 16:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Rendez-vous au Forum Théâtre de Falaise pour une programmation autour de la Journée Internationale des Droits de la Femme & le Forum Comprendre les combats des jeunesses autochtones , notamment avec l’association ACTIVES et les élèves du Lycée Guillaume-le-Conquérant.

Rendez-vous au Forum Théâtre de Falaise pour une programmation autour de la Journée Internationale des Droits de la Femme & le Forum Comprendre les combats des jeunesses autochtones , notamment avec l’association ACTIVES et les élèves du Lycée Guillaume-le-Conquérant.

À partir de 16h, intervention de

Brijlal Chaudari, membre du comité directeur de la coalition sur les systèmes alimentaires des peuples autochtones à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Yuwey Henri, poète, artiste et militante du peuple Kalin’a de Guyane Française. l’Association Actives.

Projection du Documentaire de Natacha Bird de l’association Care Sang les femmes, un combat menstruel , tourné au Népal, durée 30 minutes

La projection sera suivie du vernissage de Land and Soil , exposition photographique, par l’Association népalaise Focus for Indigenous Girls (FIG) et réadaptée par les lycéens pour Falaise.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. .

Forum-Théâtre de Falaise 2 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 89 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée internationale des droits de la Femme au Forum de Falaise

Join us at the Forum Théâtre de Falaise for a programme to mark International Women’s Rights Day and the Understanding the struggles of indigenous youth Forum, with the ACTIVES association and students from the Lycée Guillaume-le-Conquérant.

L’événement Journée internationale des droits de la Femme au Forum de Falaise Falaise a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Falaise Suisse Normande