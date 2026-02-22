Journée Internationale des Droits de la Femme dans le 6&8 Stade nautique Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement

Journée Internationale des Droits de la Femme dans le 6&8

Du samedi 7 au dimanche 8 mars 2026. Stade nautique Florence Arthaud Musée Cantini Musée d’Art Contemporain et Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

La mairie des 6e et 8e arr. organise plusieurs temps forts autour du thème Nourrir la tête, le cœur, le corps .

Au programme sensibilisation dans les lycées, conférences, visites guidées, projection de film, bien-être et activités sportives.

Inscription obligatoire pour toutes les activités du programme



** Samedi 7 mars **

Musée Cantini

14h à 15h30, visite atelier autour de l’artiste engagée Léna Vandrey





Musée d’Art Contemporain

15h à 16h, visite commentée thématique livres d’artistes femmes

16h à 18h projection du film Women de Yann Arthus Bertrand





** Dimanche 8 mars **

Stade nautique Florence Arthaud

10h à 11h30 atelier de self défense (1h)

10h à 11h atelier respiration et gestion du stress (1h)

9h30 à 11h30 initiation à la voile (1h30) .

Stade nautique Florence Arthaud Musée Cantini Musée d’Art Contemporain et Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 15 84

English :

The town hall of the 6th and 8th arrondissements is organizing several events around the theme of Nourrir la tête, le c?ur, le corps ( Nourishing head, heart and body ).

On the program: awareness-raising in high schools, conferences, guided tours, film screenings, wellness and sports activities.

