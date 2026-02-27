Journée Internationale des droits de la femme Saint-Dizier

Journée Internationale des droits de la femme

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne

Gratuit

Gratuit

Entrée libre

Date : 2026-03-08

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Tout public

Un joli programme vous attend au Petit Paris

Concert, stand up, ateliers d’expression artistique, maquillage, point info…vous êtes tous les bienvenus ! .

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com

