Journée internationale des droits de la femme Office de tourisme Couleurs d’Argonne Sainte-Menehould

Journée internationale des droits de la femme

Office de tourisme Couleurs d’Argonne 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 17:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Tout public

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’Office de Tourisme met en lumière la place des femmes dans l’art. Créations exposées, démonstrations, échanges et temps forts autour du parcours d’artistes engagées. Venez découvrir leurs univers et leurs savoir-faire. .

Office de tourisme Couleurs d’Argonne 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée internationale des droits de la femme

L’événement Journée internationale des droits de la femme Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne