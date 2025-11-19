Journée Internationale des Droits de l’Enfant Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Journée Internationale des Droits de l’Enfant

Mercredi 19 novembre 2025 de 13h30 à 19h. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, une après-midi d’animations à l’Espace Charles Trenet est proposée, le mercredi 19 novembre.

De 13h30 à 19h, petits et grands sont invités à découvrir des spectacles, des expositions et des espaces ludiques autour du thème des droits de l’enfant.



Deux spectacles seront proposés pour les enfants et leurs parents, une exposition présentera les douze droits fondamentaux de l’enfant, et une conférence viendra clôturer la journée sur le thème “Être protégé contre toute forme de violence”.



Cette journée, ouverte à tous et gratuite, sera l’occasion de sensibiliser, d’échanger et de célébrer ensemble les droits essentiels de chaque enfant. .

English :

To mark International Children?s Rights Day, an afternoon of entertainment at Espace Charles Trenet is scheduled for Wednesday, November 19.

German :

Anlässlich des Internationalen Tags der Kinderrechte wird am Mittwoch, den 19. November, ein Nachmittagsprogramm im Espace Charles Trenet angeboten.

Italiano :

In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, mercoledì 19 novembre viene organizzato un pomeriggio di intrattenimento presso l’Espace Charles Trenet.

Espanol :

Con motivo del Día Internacional de los Derechos del Niño, el miércoles 19 de noviembre se organiza una tarde de entretenimiento en el Espace Charles Trenet.

