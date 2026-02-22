Journée internationale des droits des femmes Atelier Fanzines Rue du Gave d’Aspe Oloron-Sainte-Marie
samedi 7 mars 2026
Rue du Gave d'Aspe Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
L’autrice et illustratrice Édith Mercier pose ses crayons et ses ciseaux à l’occasion d’un atelier fanzine créatif et engagé. Lors de cet atelier, elle accompagnera les participant.es dans la création de leur propre fanzine un espace libre, artistique et do-it-yourself pour expérimenter, découper, illustrer, écrire, détourner et faire entendre sa voix.
Public adulte et ado, à partir de 13 ans. .
Rue du Gave d’Aspe Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 37 mediatheque@hautbearn.fr
