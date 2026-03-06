JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES Azillanet

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

7 Rue du Couvent Azillanet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, le Foyer Rural et l’association Frangines accueillent Maud Séguier pour un atelier gratuit sur la gestion des discriminations et des violences sexistes et sexuelles dans les associations, suivi de la présentation de son livre bilingue occitan–français *Sulcamin del feminisme*. La soirée se prolongera autour d’un repas partagé ouvert

Le 8 mars, Journée Internationale des Droits des Femmes, le Foyer Rural d’Azillanet et l’association Frangines proposent un temps fort dédié à l’égalité femmes–hommes, en accueillant Maud Séguier pour la sortie officielle de son ouvrage *Sulcamin del feminisme* (*Sur le chemin du féminisme*), un livre bilingue occitan–français qui aborde de manière claire et accessible les notions essentielles pour comprendre et faire progresser l’égalité. L’autrice y rassemble constats, données chiffrées et outils concrets pour agir au quotidien.

Engagée depuis plusieurs années dans la prévention des violences sexistes et sexuelles (VSS) et la formation des associations à ces enjeux, Maud Séguier animera bénévolement un atelier de 15 h à 17 h consacré à la gestion des discriminations et des VSS dans les structures associatives. Un moment de réflexion collective, ouvert à toutes et tous, sur inscription.

La journée se poursuivra à 18 h avec la présentation du livre, suivie d’un temps d’échanges informels autour d’un repas partagé. Une occasion de rencontrer l’autrice, de dialoguer entre membres du Foyer Rural, de Frangines, féministes du Minervois et personnes curieuses de mieux comprendre ces questions essentielles. Une soirée conviviale et engagée, ancrée dans la vie culturelle et associative du territoire. .

7 Rue du Couvent Azillanet 34210 Hérault Occitanie +33 6 61 52 47 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark International Women?s Rights Day, the Foyer Rural and the Frangines association are hosting Maud Séguier for a free workshop on managing discrimination and sexist and sexual violence in associations, followed by a presentation of her bilingual Occitan-French book *Sulcamin del feminisme*. The evening will continue with an open meal

L’événement JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES Azillanet a été mis à jour le 2026-03-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC