Journée internationale des droits des femmes Cabaret d’improvisation théâtrale Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie

Journée internationale des droits des femmes Cabaret d’improvisation théâtrale

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Adrien Schimmel et sa troupe sont invités pour un cabaret d’improvisation théâtrale. Au fil des scènes inventées en direct, les comédien.nes exploreront avec humour et sensibilité le vaste thème des féminismes. Une soirée pleine d’énergie, de surprises et de réflexion vous attend installez-vous et laissez-vous emporter par le spectacle !

Tout public. .

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 37 mediatheque@hautbearn.fr

English : Journée internationale des droits des femmes Cabaret d’improvisation théâtrale

