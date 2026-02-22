Journée internationale des droits des femmes Concert Cellul’hit Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie

Journée internationale des droits des femmes Concert Cellul’hit

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Cellul’hit est un projet artistique porté par Gabrielle Colibri, autrice et slameuse, qui mêle poésie, slam, rap et chant dans une forme scénique hybride et rythmée. Ecoutez et laissez-vous porter par ses textes engagés et féministes !

Public adulte et ado, à partir de 13 ans. .

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 37 mediatheque@hautbearn.fr

