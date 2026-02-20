Journée internationale des droits des femmes Théâtre des Jacobins Dinan

Journée internationale des droits des femmes

Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Ville de Dinan et le CLSPD proposent une soirée engagée et culturelle.

Au programme projection de courts-métrages autour des droits des femmes, suivie d’une chorale en live. Une soirée de réflexion et de partage, mettant à l’honneur les parcours, les combats et les voix des femmes d’hier et d’aujourd’hui.

1ère partie déconseillée aux moins de 10 ans.

Un rendez-vous ouvert à toutes et tous pour célébrer, sensibiliser et échanger. .

Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 64 44 27 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée internationale des droits des femmes Dinan a été mis à jour le 2026-02-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme