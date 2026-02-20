Journée internationale des droits des femmes Théâtre des Jacobins Dinan
Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Ville de Dinan et le CLSPD proposent une soirée engagée et culturelle.
Au programme projection de courts-métrages autour des droits des femmes, suivie d’une chorale en live. Une soirée de réflexion et de partage, mettant à l’honneur les parcours, les combats et les voix des femmes d’hier et d’aujourd’hui.
1ère partie déconseillée aux moins de 10 ans.
Un rendez-vous ouvert à toutes et tous pour célébrer, sensibiliser et échanger. .
