Journée Internationale des droits des femmes DJ-SET PUNKYROZ Conservatoire Intercommunale Montélimar

Journée Internationale des droits des femmes DJ-SET PUNKYROZ

Conservatoire Intercommunale 5 rue Bouverie Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 18:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

PunkyRoz développe un projet artistique profondément engagé, à travers un univers mêlant musique électronique, esthétique punk et imaginaire de superhéroïne.

.

Conservatoire Intercommunale 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

PunkyRoz develops a deeply committed artistic project, through a universe blending electronic music, punk aesthetics and the imaginary world of superheroines.

L’événement Journée Internationale des droits des femmes DJ-SET PUNKYROZ Montélimar a été mis à jour le 2026-02-20 par Montélimar Tourisme Agglomération