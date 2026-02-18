Journée Internationale des Droits des Femmes Eden Cinéma Eden Cinéma Fontvieille
Dimanche 8 mars 2026 à partir de 18h30. Eden Cinéma 19, Grand Rue Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-03-08 18:30:00
Fontvieille Avenir Culture propose pendant la Journée Internationale des Droits des Femmes deux projections de films à l’Eden Cinéma
2 films et un apéritif dînatoire entre les 2 films:
– Lady Nazca avec Guillaume Galienne
– Eleonora Duse avec Valeria Bruni Tedeschi .
Eden Cinéma 19, Grand Rue Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 62 32 edencinema@fontvieille.fr
English :
Fontvieille Avenir Culture is offering two film screenings at the Eden Cinéma on International Women’s Rights Day.
