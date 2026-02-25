Journée Internationale des Droits des Femmes Élise sous emprise Cinéma de la Gare Courseulles-sur-Mer

Journée Internationale des Droits des Femmes Élise sous emprise

Cinéma de la Gare 16 Place du Six Juin Courseulles-sur-Mer Calvados

Début : 2026-03-08 18:15:00

2026-03-08

Séance en avant-première, plongez dans l’histoire d’Élise, une femme inspirante qui, avec force, tente le tout pour le tout afin de se défaire de ses chaînes

À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, la Ville de Courseulles-sur-Mer, en partenariat avec le Cinéma de la Gare, vous propose une séance en avant-première de Élise sous emprise , une fiction réalisée par Marie Rémond, avec Marie Rémond, José Garcia, Gustave Kervern.

Synopsis

Rien ne va plus dans la vie d’Élise engluée dans une relation toxique avec Léopold, elle se retrouve propulsée à la tête d’une troupe de théâtre, suite à la mort soudaine du metteur en scène dont elle était l’assistante. Submergée par des crises de panique, Élise vacille. Mais peut-être est-ce dans cette confusion qu’elle parviendra à se libérer de ses emprises et à reprendre le contrôle de sa propre vie ?

Porté par une interprétation sensible et puissante, ce film met en lumière le parcours d’une femme en quête d’émancipation, de courage et de reconstruction.

Plongez dans l’histoire d’Élise, une femme inspirante qui, avec force, tente le tout pour le tout afin de se défaire de ses chaînes. .

Cinéma de la Gare 16 Place du Six Juin Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 36 17 17

English : Journée Internationale des Droits des Femmes Élise sous emprise

In this preview screening, immerse yourself in the story of Élise, an inspiring woman who gives her all to break free from her chains.

