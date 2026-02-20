Journée internationale des droits des femmes Exposition Parcours de Femmes

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-06

Marchez sur les pas de personnalités qui ont marqué l’Histoire, qui ont témoigné de leur expérience, déterminées à s’accomplir en secouant leur carcan des préjugés et de l’ordre établi, et par là-même ayant contribué à l’évolution des droits et des mentalités.

Avec la participation d’Anne SAouter, anthropologue et des élèves du Collège des Cordeliers. A retrouver dans l’espace public, site de la Confluence. .

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 34 30 actionculturelle@hautbearn.fr

