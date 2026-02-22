Journée internationale des droits des femmes film Diamanti Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port

Journée internationale des droits des femmes film Diamanti

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Un réalisateur de renom réunit ses actrices préférées. Il leur propose de réaliser un film sur les femmes. Il les projette alors à Rome, dans les années 70, dans un magnifique atelier de couture pour le cinéma et le théâtre, dirigé par deux sœurs très différentes. Dans cet univers peuplé de femmes, le bruit des machines à coudre résonne, les passions et la sororité s’entremêlent…

2h15min | Drame. De Ferzan Özpetek. Avec Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Stefano Accorsi .

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 04 garazikus@orange.fr

