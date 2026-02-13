Journée Internationale des droits des femmes Fresque participative dessinée Place de l’Hôtel de Ville Angoulême
Journée Internationale des droits des femmes Fresque participative dessinée Place de l’Hôtel de Ville Angoulême jeudi 5 mars 2026.
Journée Internationale des droits des femmes Fresque participative dessinée
Place de l’Hôtel de Ville Hôtel de ville d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 13:00:00
fin : 2026-03-05 16:30:00
Date(s) :
2026-03-05
Dans le cadre de La Journée internationale des droits des femmes, dont le thème de l’ONU est Droits. Justice. Action. Pour TOUTES les femmes et les filles, participez à l’élaboration d’une fresque participative dessinée !
.
Place de l’Hôtel de Ville Hôtel de ville d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of International Women?s Rights Day, the UN theme of which is: Rights. Justice. Action. For ALL women and girls, take part in the creation of a participatory fresco!
L’événement Journée Internationale des droits des femmes Fresque participative dessinée Angoulême a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême