JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES ITALIA A DUE PASSI Montpellier

L’association Italia a due passi est heureuse de vous inviter le 8 mars 2026 à 14h à une belle après-midi à partager sous le signe de l’Italie, de l’art, des droits des femmes et de l’écologie

14h Exposition Madreperla (Claudia Montanari) + Stand Zéro Déchets (Océan Protection France)

15h Jeu interactif Droits des femmes France Italie (Italia a due passi accompagnée du musicien compositeur Jean-Michel Fournier, alias M.O.I) + Art Vidéo Madreperla (Claudia Montanari accompagnée de la pianiste Alessandra Agosti en création originale)

16h Mini-conférence Les plastiques, un nouveau désastre environnemental, mais toujours les mêmes inégalités ? (Xavier Cousin, éco-toxicologue, chercheur INRAE UMR MARBEC)

17h Verre de l’amitié

À travers son travail, Claudia Montanari défend un art engagé pour la protection du vivant. Madreperla reprend pour les détourner 4 œuvres prises pour cible par des militants écologistes, afin d’alerter sur les choix désormais indispensables à la sauvegarde de la planète.

Nous aurons ainsi des versions très originales de La Venus, Le Printemps de Botticelli, La Joconde de Leonard de Vinci, Les tournesols de Van Gogh. Madreperla a fait l’objet d’une art performance devant public à Palavas la Venus sortait des flots de la Méditerranée couverte de

déchets plastiques

Dans la vidéo, Claudia Montanari imagine une lettre lue par une voix mystérieuse qui s’adresse à Sandro Botticelli et à sa muse Simonetta Vespucci. Cette voix alerte le monde sur les dérives humaines. La voix à la fin s’avère être celle d’un tournesol peint par Van Gogh et qui parle en son nom.

Pour ce 8 mars, Claudia Montanari a choisi d’inviter deux représentants engagés dans la protection de l’environnement Océan Protection France, une association en lutte contre la plastification des mers et des océans depuis 2018, avec un stand et son atelier Zéro déchets ; le chercheur en écotoxicologie Xavier Cousin (INRAE, UMR MARBEC).

Sa mini-conférence permettra de comprendre les effets des substances chimiques contenues dans les plastiques qui renforcent les inégalités les femmes, les populations pauvres, les populations autochtones sont les plus touchées.

Italia a due passi est une association très active sur le territoire montpellierain. Elle propose un large éventail d’activités culturelles ainsi que des cours de langue et de culture italiennes pour tous les niveaux .

1 Rue du Marché aux Bestiaux Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

The Italia a due passi association is pleased to invite you on March 8, 2026 at 2 p.m. to a beautiful afternoon to share under the sign of Italy, art, women?s rights and ecology

