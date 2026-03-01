Journée Internationale des droits des Femmes Jardin de l’Aqueduc Paris
Journée Internationale des droits des Femmes Jardin de l’Aqueduc Paris dimanche 8 mars 2026.
Animés par Elsa Solal dans le cadre de la Journée Internationale des droits des Femmes.
Echanges autour des femmes qui ont dit NON !
Le dimanche 08 mars 2026
de 15h30 à 17h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-08T16:30:00+01:00
fin : 2026-03-08T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-08T15:30:00+02:00_2026-03-08T17:30:00+02:00
Jardin de l’Aqueduc 16 rue Thomas Francine 75014 Paris
