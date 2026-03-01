Journée Internationale des droits des Femmes Jardin de l’Aqueduc Paris

Journée Internationale des droits des Femmes Jardin de l’Aqueduc Paris dimanche 8 mars 2026.

Animés par Elsa Solal dans le cadre de la Journée Internationale des droits des Femmes.

Echanges autour des femmes qui ont dit NON !
Le dimanche 08 mars 2026
de 15h30 à 17h30
gratuit Public jeunes et adultes.

Date(s) : 2026-03-08T15:30:00+02:00_2026-03-08T17:30:00+02:00

Jardin de l’Aqueduc 16 rue Thomas Francine  75014 Paris


