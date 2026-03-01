Journée Internationale des droits des Femmes Jardin de l’Aqueduc Paris

Animés par Elsa Solal dans le cadre de la Journée Internationale des droits des Femmes.

Echanges autour des femmes qui ont dit NON !

Le dimanche 08 mars 2026

de 15h30 à 17h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Jardin de l’Aqueduc 16 rue Thomas Francine 75014 Paris



