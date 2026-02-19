JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES KIASMA Castelnau-le-Lez

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES KIASMA

Édition 2026 de la Journée internationale des droits des Femmes au Kiasma le 08 mars de 15h30 à 20h

Au programme projection en AVP et diffusion de la pièce Vivante

►Projection en avant-première du court-métrage

Terminatrice

de Hanane Habib, auteure, interprète.

2048, les Famens ont pris le pouvoir et gouvernent la planète avec un pouvoir centralisé et grâce aux cameras satellites activées à travers le monde. Leur politique l’inversement de l’ordre patriarcal et l’éradication des harcèlements et des agressions sexuels à l’aide d’un robot, La TERMINATRICE , qui est envoyé dans le passé exterminer les auteurs de crimes sexuels. Mais les choses ne se passent pas exactement comme prévu…ou peut-être que si…

Hanane Habibi a été primée lors d’un festival au Canada et lors du Festival des émergences Occitanie 2025.

►Diffusion de la pièce

Vivantes

mise en scène par Élie Chouraqui

Une création théâtrale écrite et mise en scène, d’après de vrais témoignages de femmes, par Élie Chouraqui, et produite par Alexandra Fechner. La pièce, d’une durée de 70 minutes, est mise en scène dans un style épuré, pour laisser toute la place au texte, aux personnages et à l’émotion de ces instants où la parole se libère. Elle est interprétée par des femmes victimes de violences, accompagnées par des actrices et des acteurs de renom, sensibles à leur souffrance.

Vivantes est un projet initié par Nous les Ambitieuses !

Ce débat sera suivi de la remise d’une œuvre offerte par l’artiste Cindy Soula pour la Structure d’hébergement, d’accompagnement et d’orientation de femmes victimes de violences conjugales de la Ville de Castelnau-le-Lez.

En partenariat avec la librairie L’épluche-livres pour la vente des ouvrages de Claudine Cohen dans le hall du Kiasma.

Entrée libre réservation conseillée .

