Journée internationale des droits des femmes Longwy
Journée internationale des droits des femmes Longwy lundi 2 mars 2026.
Journée internationale des droits des femmes
Longwy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : 2026-03-02 à 2026-03-08
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-02
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-02
Du 2 au 8 mars exposition Femmes d’exception au Point Jeunes, à la Maison des Services et à la Mairie de Longwy-Bas.
Mardi 3 mars de 12h à 14h atelier artistique (initiation au modelage) au Point Jeunes.
Jeudi 5 mars de 12h à 14h atelier artistique (initiation à la composition d’affiches) au Point Jeunes.
Vendredi 6 mars de 12h à 14h quiz ludique et instructif au Point Jeunes.
Dimanche 8 mars à 14h30 quiz karaoké collectif à la Mairie de Longwy-Bas.Tout public
Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 54 03
English :
March 2 to 8: Femmes d’exception exhibition at Point Jeunes, Maison des Services and Mairie de Longwy-Bas.
Tuesday March 3, from 12pm to 2pm: art workshop (introduction to modeling) at Point Jeunes.
Thursday, March 5, from 12pm to 2pm: art workshop (introduction to poster design) at Point Jeunes.
Friday, March 6 from 12pm to 2pm: fun and informative quiz at Point Jeunes.
Sunday March 8 at 2.30pm: collective karaoke quiz at the Mairie de Longwy-Bas.
L’événement Journée internationale des droits des femmes Longwy a été mis à jour le 2026-02-25 par OT DU GRAND LONGWY