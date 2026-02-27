Journée internationale des droits des femmes

Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-02

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-02

Du 2 au 8 mars exposition Femmes d’exception au Point Jeunes, à la Maison des Services et à la Mairie de Longwy-Bas.

Mardi 3 mars de 12h à 14h atelier artistique (initiation au modelage) au Point Jeunes.

Jeudi 5 mars de 12h à 14h atelier artistique (initiation à la composition d’affiches) au Point Jeunes.

Vendredi 6 mars de 12h à 14h quiz ludique et instructif au Point Jeunes.

Dimanche 8 mars à 14h30 quiz karaoké collectif à la Mairie de Longwy-Bas.Tout public

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 54 03

English :

March 2 to 8: Femmes d’exception exhibition at Point Jeunes, Maison des Services and Mairie de Longwy-Bas.

Tuesday March 3, from 12pm to 2pm: art workshop (introduction to modeling) at Point Jeunes.

Thursday, March 5, from 12pm to 2pm: art workshop (introduction to poster design) at Point Jeunes.

Friday, March 6 from 12pm to 2pm: fun and informative quiz at Point Jeunes.

Sunday March 8 at 2.30pm: collective karaoke quiz at the Mairie de Longwy-Bas.

L’événement Journée internationale des droits des femmes Longwy a été mis à jour le 2026-02-25 par OT DU GRAND LONGWY