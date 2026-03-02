Journée internationale des droits des femmes Maison Radieuse (La) – Le Corbusier Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 11:00 –

Gratuit : non Plain : 10€ / Réduit : 5€ / Gratuit : -12 ans et sur critères sociaux Tout public

Être une femme en 1955 à la Maison Radieuse : de la 6ème rue au toit-terrasse en passant par l’appartement-témoin, une visite qui questionne la condition et la place des femmes il y a 70 ans au sein de l’Unité d’Habitation de Le Corbusier.

Maison Radieuse (La) – Le Corbusier Hôtel de Ville Rezé 44400

02 40 84 43 60 http://www.maisonradieuse.org/ https://paysdelaloire-mb-prestataire.for-system.com/f134035_fr-.aspx



Afficher la carte du lieu Maison Radieuse (La) – Le Corbusier et trouvez le meilleur itinéraire

