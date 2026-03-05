Journée internationale des droits des femmes marche et course solidaire Cabanon du Lac de Christus Saint-Paul-lès-Dax
Journée internationale des droits des femmes marche et course solidaire Cabanon du Lac de Christus Saint-Paul-lès-Dax dimanche 8 mars 2026.
Journée internationale des droits des femmes marche et course solidaire
Cabanon du Lac de Christus Allée Christus Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Cet événement, ouvert à toutes et tous, invite chacun à se mobiliser dans un esprit à la fois sportif et solidaire.
Au-delà du rendez-vous convivial, cette initiative contribue concrètement au soutien des actions menées en faveur de l’accès aux droits des femmes sur le territoire.
Que vous soyez marcheur occasionnel, coureur motivé ou simplement désireux de participer à un temps fort de solidarité, cette matinée est l’occasion de s’engager ensemble.
Organisé par le CIDFF des Landes Officiel, en partenariat avec la Ville de Saint-Paul-lès-Dax, .
Cabanon du Lac de Christus Allée Christus Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée internationale des droits des femmes marche et course solidaire
L’événement Journée internationale des droits des femmes marche et course solidaire Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Grand Dax