Journée internationale des droits des femmes Mairie des 15e et 16e arrondissements Marseille 15e Arrondissement

Journée internationale des droits des femmes

Du 05/03 au 23/03/2026 du lundi au samedi.

En fonction du programme. Mairie des 15e et 16e arrondissements 246 Rue De Lyon Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-05

fin : 2026-03-23

Date(s) :

2026-03-05

Comme chaque année, la Mairie 15/16 célébrera la Journée internationale des droits des femmes tout au long du mois de mars 2026 dans ses Centres Municipaux d’Animation.

Comme chaque année, la Mairie 15/16 célébrera la Journée internationale des droits des femmes tout au long du mois de mars 2026 dans ses Centres Municipaux d’Animation.

Expositions, débats, ateliers santé et sport, cinéma rythmeront cette programmation conçue avec de nombreux partenaires associatifs.



L’objectif mettre en lumière les parcours de femmes engagées, sensibiliser aux inégalités persistantes et offrir des espaces de parole et de partage.

Des moments festifs viendront également ponctuer ce mois dédié, afin de valoriser la créativité, la solidarité et la participation citoyenne.

Un rendez-vous ouvert à toutes et tous pour rappeler que les droits des femmes se défendent chaque jour au cœur des quartiers.



JEUDI 5 MARS 2026

A 9h30 + après midi



CMA LA CALADE Maison des familles



– Matinée interactive (Expo, jeux, quizz).

– Après-midi “Femmes en lumière”: Projection du film “les mamies font du cinéma”

– Défilé “Femmes du monde”

– Clôture “café/thé”



Campagne Pignon boulevard ledru Rollin 13015 Marseille

04 91 60 69 37 cmalacalade@marseille.fr





SAMEDI 7 MARS 2026

A 20h



CMA LES AYGALADES



– Accueil avec apéritif et gâteaux

– soirée dansante avec DJ, exclusivement réservée aux femmes du quartier.

– Exposition photos + animation au cours de la soirée



28, boulevard de La Padouane 13015 Marseille

Tél 04 91 60 77 94 cmalesaygalades@marseille.fr





LUNDI 9 MARS 2026

DE 9h à 12h



CMA VERDURON BAS



– Jeu de carte (7 familles)

– Débats/ témoignages d’une doyenne du quartier et ateliers d’expression (mots en peinture à la main)

– Quizz et débat participatif



11 allée des Vignes 13015 Marseille

04 91 51 71 34 cmaverduronbas@marseille.fr





LUNDI 9 MARS 2026

A 9h



CMA MOUREPIANE



– Exposition (Coco Chanel et portraits). du 09 au 13/03

– Balade + pique-nique partagé avec débat



18 boulevard Poussardin 13016 Marseille

04 91 51 64 24 cmamourepiane@marseille.fr





MERCREDI 11 MARS 2026

De 9h à 17h



CMA MAISON DE LA DANSE



– ” Femmes nous sommes capables de…”

– Ateliers sport/santé (estime de soi)

– Témoignage de leur réussite

– Exposition prévention et défilé de mode interculturel (costumes du monde).



5 Impasse Albarel Malavasi 13015 Marseille

04 91 60 05 15 cmamaisondeladanse@marseille.fr





JEUDI 12 MARS 2026

A 11h30 + Après midi



CMA ESTAQUE GARE



-“Quizz des droits des femmes”

– Repas de quartier partagé (chacun amène un plat)

– Animation jeu quizz sur l’histoire des droits et échanges thématiques.



39 rue Le Pelletier 13016 Marseille

04 91 46 25 83 cmaestaquegare@marseille.fr





VENDREDI 13 MARS 2026

De 9h à 17h



CMA DENIS PAPIN



– Accueil convivial (café, viennoiseries) et échanges

– Activités sur les droits des femmes

– Visite du Musée d’Histoire de Marseille (“Les femmes marseillaises”) ou des Archives Départementales.



8 boulevard Papin 13015 Marseille

04 91 58 01 50 cmadenispapin@marseille.fr





LUNDI 16 MARS 2026

A 9h30 +après midi



CMA ESTAQUE RIAUX



– Marche des femmes

– Valoriser le rôle des femmes et l’histoire locale via une collation

– Rencontre intergénérationnelle, une balade aux hauts de Verduron et un pique-nique avec le CMA Verduron haut

– Création d’un livre d’or des femmes inspirantes



2 place du centre 13016 Marseille

04 91 46 02 48 cmaestaqueriaux@marseille.fr





LUNDI 16 MARS 2026

De 9h30 et 16h



CMA VERDURON HAUT



– Action avec le CMA Estaque Riaux

– Balade aux hauts de Verduron, pour valoriser l’histoire locale et le rôle des femmes

– Collation à 9h30 et pique-nique

– Quizz

– Exposition du 02 au 25/03



65 boulevard Marius Bremond 13015 Marseille

04 91 51 51 29 cmaverduronhaut@marseille.fr





LUNDI 23 MARS 2026

9h/17h



CMA ST LOUIS



– Sorties Musées 2026

– Cycle de 3 visites culturelles Aux Archives, scène jouée par des femmes (” Entre terre et Mer)”

– Château de Borély (” infiniment Bleu”)

– Exposition photos de janvier à Mars “Nous sommes toutes des reines”

– Exposition artistique (dessins, tricot)

– Projet recyclage textile avec lycéens

– Visionnage pièce de théâtre et goûter partagé.



4 chemin vicinal de Saint Louis au Rove 13015 Marseille

04 91 60 76 14 cmasaintlouis@marseille.fr .

Mairie des 15e et 16e arrondissements 246 Rue De Lyon Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 60 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Like every year, the 15/16 Town Hall will be celebrating International Women?s Rights Day throughout March 2026 at its Municipal Activity Centers.

L’événement Journée internationale des droits des femmes Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille