Journée Internationale des droits des femmes KAIROS -Centre socio-culturel de Bellecroix Metz

Journée Internationale des droits des femmes

KAIROS -Centre socio-culturel de Bellecroix 13 rue de Toulouse Metz Moselle

La Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars, constitue un moment privilégié pour rappeler les avancées réalisées en matière d’égalité, tout en mettant en lumière les défis persistants auxquels les femmes font face.

Malgré des progrès notables, les femmes restent sous-représentées dans l’entrepreneuriat, l’accès au financement, la prise de décision économique et le leadership.

A travers ce projet, notre association souhaite valoriser l’engagement des femmes dans la société en particulier dans le domaine de l’entrepreneuriat, comme levier d’autonomisation économique et sociale.

Thème Droits des femmes des acquis aux défis d’aujourd’hui femmes et entrepreneuriat.

Sous thème Comment gérer tes finances et devenir indépendante financièrement.Tout public

KAIROS -Centre socio-culturel de Bellecroix 13 rue de Toulouse Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 72 39 60 33

International Women’s Rights Day, celebrated on March 8, is a special occasion to recall the advances made in equality, while highlighting the persistent challenges facing women.

Despite significant progress, women remain under-represented in entrepreneurship, access to finance, economic decision-making and leadership.

Through this project, our association aims to promote women’s involvement in society, particularly in the field of entrepreneurship, as a lever for economic and social empowerment.

Theme: Women’s rights: from achievements to today’s challenges women and entrepreneurship

Sub-theme: How to manage your finances and become financially independent.

