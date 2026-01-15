JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES. Muret

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES.

MÉDIATHÈQUE, THÉÂTRE MUNICIPAL. Muret Haute-Garonne

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

2026-03-07

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, la Ville et les associations se mobilisent!

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, la Ville se mobilise pour proposer des événements en partenariat avec les associations afin de sensibiliser à la question de l’égalité et du respect mutuel entre les femmes et les hommes.

Les 7 & 8 mars, expositions, théâtre, danse, musique, conférence, ateliers de loisirs créatifs et plus encore seront au rendrez- vous.

> Du 4 au 7 mars exposition Femmes de Lala dessine à la Médiathèque.

> Samedi 7 mars atelier collage créatif avec l’artiste Lala Dessine à la Médiathèque. 10h

/12h public adultes. 14h30/16h30 jeune public à partir de 6 ans.

> Dimanche 8 mars à 17h

Théâtre municipal Marc Sebbah

spectacle T.I.N.A. there is no alternative (programme détaillé page

suivante.) .

MÉDIATHÈQUE, THÉÂTRE MUNICIPAL. Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 95 95

English :

To mark International Women’s Rights Day on March 8, the city and its associations are mobilizing!

