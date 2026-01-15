JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES. Muret
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES.
MÉDIATHÈQUE, THÉÂTRE MUNICIPAL. Muret Haute-Garonne
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
2026-03-07
Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, la Ville se mobilise pour proposer des événements en partenariat avec les associations afin de sensibiliser à la question de l’égalité et du respect mutuel entre les femmes et les hommes.
Les 7 & 8 mars, expositions, théâtre, danse, musique, conférence, ateliers de loisirs créatifs et plus encore seront au rendrez- vous.
> Du 4 au 7 mars exposition Femmes de Lala dessine à la Médiathèque.
> Samedi 7 mars atelier collage créatif avec l’artiste Lala Dessine à la Médiathèque. 10h
/12h public adultes. 14h30/16h30 jeune public à partir de 6 ans.
> Dimanche 8 mars à 17h
Théâtre municipal Marc Sebbah
spectacle T.I.N.A. there is no alternative (programme détaillé page
suivante.) .
MÉDIATHÈQUE, THÉÂTRE MUNICIPAL. Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 95 95
English :
To mark International Women’s Rights Day on March 8, the city and its associations are mobilizing!
