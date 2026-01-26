Journée internationale des droits des femmes Randonnée pédestre Ronce les Bains La Tremblade
Journée internationale des droits des femmes Randonnée pédestre Ronce les Bains La Tremblade dimanche 8 mars 2026.
Journée internationale des droits des femmes Randonnée pédestre
Ronce les Bains Place du Casino La Tremblade Charente-Maritime
Début : 2026-03-08 09:30:00
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Randonnée pédestre entre plage et forêt dans le cadre de la Journée Internationale des droits des femmes.
Ronce les Bains Place du Casino La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17 animations@la-tremblade.com
English :
Walking tour between beach and forest as part of International Women’s Rights Day.
