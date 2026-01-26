Journée internationale des droits des femmes Randonnée pédestre Ronce les Bains La Tremblade

Journée internationale des droits des femmes Randonnée pédestre

Ronce les Bains Place du Casino La Tremblade Charente-Maritime

Début : 2026-03-08 09:30:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Randonnée pédestre entre plage et forêt dans le cadre de la Journée Internationale des droits des femmes.

Ronce les Bains Place du Casino La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17 animations@la-tremblade.com

Walking tour between beach and forest as part of International Women’s Rights Day.

