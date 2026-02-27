Journée internationale des droits des femmes dans toute la ville Tarbes

Journée internationale des droits des femmes

Chaque année, la Ville de Tarbes participe à la Journée Internationale des Droits des Femmes.

Cet événement mondial met en lumière les luttes pour les droits des femmes et en particulier pour la fin des inégalités par rapport aux hommes.

La première Journée Internationale des Droits des Femmes s’est déroulée en 1911 sous l’impulsion de l’Internationale socialiste des femmes, et a pour thèmes principaux le droit de vote pour toutes et tous et le droit au travail, sans discriminations. Depuis, des événements et manifestations ont lieu chaque année.

English :

Every year, Tarbes takes part in International Women’s Rights Day.

This global event highlights the struggle for women’s rights, and in particular for an end to inequalities between men and women.

The first International Women?s Rights Day took place in 1911, under the impetus of the Socialist International Women, and focused on the right to vote for all and the right to work, without discrimination. Since then, events and demonstrations have taken place every year.

> To discover the full program in Tarbes: see website (Contact block)

