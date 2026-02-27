Journée internationale des droits des femmes Urrugne
Journée internationale des droits des femmes Urrugne dimanche 8 mars 2026.
Journée internationale des droits des femmes
Place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
11h00 animation par Kuxkuxtu
16h30 Concert gratuit de Betty Béa
17h30 Concert gratuit du groupe Badian Bele .
Place René Soubelet Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée internationale des droits des femmes
L’événement Journée internationale des droits des femmes Urrugne a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Pays Basque