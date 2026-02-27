Journée internationale des droits des femmes Urrugne

Journée internationale des droits des femmes

Place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

11h00 animation par Kuxkuxtu

16h30 Concert gratuit de Betty Béa

17h30 Concert gratuit du groupe Badian Bele .

Place René Soubelet Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80

