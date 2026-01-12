Journée Internationale des Droits des Femmes Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton

Journée Internationale des Droits des Femmes

À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes le Service Culturel de Verneuil d’Avre et d’Iton organise plusieurs animations.

* Vendredi 6 mars à 20h30 LE SILO

Théâtre musical et humour Ma vulve et mon uku

Un seule en scène qui met du drôle au coeur, avec des parodies féministes de tubes de la chanson française. Claire Méchin (Blond and Blond and Blond, Les Filles de Simone) chante seule pour la première fois !

Claire Méchin s’offre un premier seule-en-scène musical très drôle dans lequel elle détourne des chansons de Goldman, Lavoine ou Barbara en les recouvrant d’une joyeuse sauce féministe, qui lui permet de parler de règles, de violences conjugales ou bien encore d’épilation avec un savant mélange de profondeur et de légèreté. Le Parisien

Durée 1h15

Plein tarif 12 € personne. Tarif solidaire (-18ans, étudiants, personne en situation de handicap, demandeur d’emploi) 4 €

Le Silo, 46 rue de la petite vitesse, Verneuil-sur-Avre 27130 Verneuil d’Avre et d’Iton

* Samedi 7 mars à 21h

Concert pop rock Vernis Rouge

1ère partie Five, auteur compositeur interprète Normand.

Autrice, compositrice et interprète, Vernis Rouge mêle un rock moderne à la chanson française avec

une audace rare. Révélée au grand public par sa reprise piano-voix de Bande organisée dans The Voice 2024 (plus de 23

millions de vues), elle s’impose comme une artiste à part, entre romantisme incandescent et punchlines acérées. Derrière ce pseudonyme flamboyant, l’artiste franco-libanaise à la voix puissante et à la plume affûtée, revendique une liberté d’artiste totale.

Plein tarif 16 € personne. Tarif réduit (-18 ans, étudiants, adhérents et demandeurs d’emplois) 9 €

Le Silo, 46 rue de la petite vitesse, Verneuil-sur-Avre 27130 Verneuil d’Avre et d’Iton

* Dimanche 8 mars à 17h 17H – CINÉMA LE TRIANON

Cinéma hommage à Claudia Cardinale

Disparue en septembre dernier, l’actrice franco italienne au parcours exceptionnel, a tourné plus de 150 films et collaboré avec les plus grands réalisateurs. Pour lui rendre hommage, nous diffusons La Fille à la valise de Valerio Zurlini, son premier grand rôle, qui fera d’elle la petite fiancée de l’Italie .

Le film raconte l’histoire d’Aida, chanteuse précaire abandonnée par un playboy, et de Lorenzo, le jeune frère de celui-ci, touché par sa détresse. Naît alors une relation impossible. À travers leurs solitudes, le film aborde la cruauté sociale, le

poids de l’argent et les barrières entre classes.

Durée 1h53

Tarif 4€

Cinéma le Trianon, 108 rue du canon, Verneuil-sur-Avre 27130 Verneuil d’Avre et d’Iton .

English : Journée Internationale des Droits des Femmes

