Journée Internationale des Droits des Femmes

Vernon Eure

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Programme de la journée

– Artémis Portons nos voix

Découvrez le podcast Artémis la parole est donnée à quatre femmes vernonnaises une enfant, une adolescente, une adulte et une senior. Quatre regards, quatre parcours qui se rencontrent pour partager leurs expériences, leurs émotions, leurs questionnements et leurs ressentis en tant que femmes.

A retrouver le 3 et le 5 mars sur les réseaux sociaux de la Ville de Vernon.

– Musée Blanche Hoschedé-Monet

Découvrez l’exposition Au fil des gestes , fruit de la rencontre artistique Elena Groud et des femmes des trois résidences d’autonomie de Vernon (visite gratuite)

Le musée au féminin parcourez des collections permanentes en autonomie, à la découverte de nos artistes qui ont écrit l’histoire de l’art au féminin (billetterie en ligne en cliquant ici)

A 15h, suivez le guide et profitez d’une visite commentée de notre médiatrice, pour découvrir davantage l’histoire de toutes ces femmes artistes (visite gratuite, comprise dans le prix du billet d’entrée du Musée. Sur inscription)

– Centres sociaux

Exposition gratuite à découvrir Les Femmes dans l’Histoire du 2 au 8 mars aux horaires d’ouverture du centre social des Pénitents et à l’Espace Simone Veil

– Médiathèque de Vernon

A 17h30, la médiathèque de Vernon accueille la chorale du PIAF, 30 voix de femmes pour un répertoire international et original. Concert gratuit.

– 4 Cinémas Théâtre

A 20h30, projection du film On vous croit . La séance débutera par une introduction contextuelle pour approfondir les thématiques abordées dans le film. .

Vernon 27200 Eure Normandie

