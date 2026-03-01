Journée internationale des forêts A la découverte de la forêt Jeux de pistes

Wolfgasse Metzeral Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-25 10:00:00

fin : 2026-03-25 16:30:00

Date(s) :

2026-03-25

À l’occasion de la Journée internationale des forêts, participez à À la découverte de la forêt jeux de pistes et animations nature le mercredi 25 mars 2026, 10h–16h30, à la Wolfsgasse, à Metzeral. Une journée ludique pour toute la famille !

Dans le cadre de la Journée internationale des forêts, venez vivre une journée immersive au cœur de la nature !

Mercredi 25 mars 2026

De 10h à 16h30

À la Wolfsgasse Metzeral

Petits et grands sont invités à partir à la découverte du milieu forestier à travers des jeux de pistes ludiques et pédagogiques. Une belle occasion d’explorer la forêt autrement, de comprendre son fonctionnement, ses richesses, et l’importance de la préserver.

Au programme

Animations nature

Découverte de la biodiversité forestière

Parcours-jeux pour apprendre en s’amusant

Activités accessibles à toute la famille

Une journée conviviale pour s’émerveiller, apprendre et partager un moment au grand air dans un cadre exceptionnel. .

Wolfgasse Metzeral 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 6 25 80 87 34 mariane.voulyze@onf.fr

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English :

To mark the International Day of Forests, take part in À la découverte de la forêt : treasure hunts and nature activities on Wednesday March 25, 2026, 10am-4.30pm, at Wolfsgasse, Metzeral. A fun day out for the whole family!

L’événement Journée internationale des forêts A la découverte de la forêt Jeux de pistes Metzeral a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme de la vallée de Munster