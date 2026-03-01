Journée internationale des forêts en forêt de Retz

Avenue de la Gare Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 13:30:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Venez découvrir la grande Histoire et les mythes de la forêt de Retz avec l’Association des Amis de la Forêt de Retz, d’anciens forestiers et une forestière de l’ONF, explorez les traces historiques et légendaires du massif.

Lieu de RDV Gare de Villers-Cotterêts

A partir de 10 ans. Sans réservation.

Venez découvrir la grande Histoire et les mythes de la forêt de Retz avec l’Association des Amis de la Forêt de Retz, d’anciens forestiers et une forestière de l’ONF, explorez les traces historiques et légendaires du massif.

Lieu de RDV Gare de Villers-Cotterêts

A partir de 10 ans. Sans réservation. .

Avenue de la Gare Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 6 26 15 62 91 oonagh.godfrey@onf.fr

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English :

Come and discover the great history and myths of the Retz forest with the Association des Amis de la Forêt de Retz, former foresters and an ONF forester, and explore the historical and legendary traces of the massif.

Meeting point: Villers-Cotterêts train station

Ages 10 and up. No reservation required.

L’événement Journée internationale des forêts en forêt de Retz Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-03-17 par OT du Soissonnais-Valois