Journée internationale des forêts en forêt de Retz Villers-Cotterêts
Journée internationale des forêts en forêt de Retz Villers-Cotterêts dimanche 22 mars 2026.
Journée internationale des forêts en forêt de Retz
Avenue de la Gare Villers-Cotterêts Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 13:30:00
fin : 2026-03-22 17:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Venez découvrir la grande Histoire et les mythes de la forêt de Retz avec l’Association des Amis de la Forêt de Retz, d’anciens forestiers et une forestière de l’ONF, explorez les traces historiques et légendaires du massif.
Lieu de RDV Gare de Villers-Cotterêts
A partir de 10 ans. Sans réservation.
Venez découvrir la grande Histoire et les mythes de la forêt de Retz avec l’Association des Amis de la Forêt de Retz, d’anciens forestiers et une forestière de l’ONF, explorez les traces historiques et légendaires du massif.
Lieu de RDV Gare de Villers-Cotterêts
A partir de 10 ans. Sans réservation. .
Avenue de la Gare Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 6 26 15 62 91 oonagh.godfrey@onf.fr
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English :
Come and discover the great history and myths of the Retz forest with the Association des Amis de la Forêt de Retz, former foresters and an ONF forester, and explore the historical and legendary traces of the massif.
Meeting point: Villers-Cotterêts train station
Ages 10 and up. No reservation required.
L’événement Journée internationale des forêts en forêt de Retz Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-03-17 par OT du Soissonnais-Valois