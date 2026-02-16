Journée Internationale des Forêts | Forêts en scène Vieux-Moulin
Journée Internationale des Forêts | Forêts en scène Vieux-Moulin dimanche 22 mars 2026.
Journée Internationale des Forêts | Forêts en scène
Vieux-Moulin Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 14:00:00
fin : 2026-03-22 16:30:00
Date(s) :
2026-03-22
Sur les traces du passé et de la faune
Une balade entre histoire et nature, à la découverte des vestiges humains et des indices laissés par les animaux. Dolmen, grotte, empreintes, passages… la forêt révèle toutes ses mémoires. Cap sur le Veilleur , arbre remarquable du Mont Saint-Mard.
Inscription obligatoire. Réservation en ligne possible
https://boutique.compiegne-pierrefonds.fr/animations/visites-guidees
Coordonnées GPS du lieu de rendez-vous
49.40097, 2.93223
En partenariat avec l’Office National des Forêts et la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise.
Vieux-Moulin 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 42 81 44 contact@destination-pierrefonds.fr
English :
In the footsteps of the past and wildlife
A walk between history and nature, discovering human remains and clues left by animals. Dolmen, caves, footprints, passages? the forest reveals all its memories. Set a course for the Veilleur , a remarkable tree on Mont Saint-Mard.
Registration required. Online booking possible:
https://boutique.compiegne-pierrefonds.fr/animations/visites-guidees
GPS coordinates of meeting place:
49.40097, 2.93223
In partnership with the Office National des Forêts and the Communauté de Communes des Lisières de l’Oise.
L’événement Journée Internationale des Forêts | Forêts en scène Vieux-Moulin a été mis à jour le 2026-02-16 par Compiègne Pierrefonds Tourisme