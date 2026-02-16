Journée Internationale des Forêts | Forêts en scène

Vieux-Moulin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 14:00:00

fin : 2026-03-22 16:30:00

Date(s) :

2026-03-22

Sur les traces du passé et de la faune

Une balade entre histoire et nature, à la découverte des vestiges humains et des indices laissés par les animaux. Dolmen, grotte, empreintes, passages… la forêt révèle toutes ses mémoires. Cap sur le Veilleur , arbre remarquable du Mont Saint-Mard.

Inscription obligatoire. Réservation en ligne possible

https://boutique.compiegne-pierrefonds.fr/animations/visites-guidees

Coordonnées GPS du lieu de rendez-vous

49.40097, 2.93223

En partenariat avec l’Office National des Forêts et la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise.

Vieux-Moulin 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 42 81 44 contact@destination-pierrefonds.fr

English :

In the footsteps of the past and wildlife

A walk between history and nature, discovering human remains and clues left by animals. Dolmen, caves, footprints, passages? the forest reveals all its memories. Set a course for the Veilleur , a remarkable tree on Mont Saint-Mard.

Registration required. Online booking possible:

https://boutique.compiegne-pierrefonds.fr/animations/visites-guidees

GPS coordinates of meeting place:

49.40097, 2.93223

In partnership with the Office National des Forêts and the Communauté de Communes des Lisières de l’Oise.

L’événement Journée Internationale des Forêts | Forêts en scène Vieux-Moulin a été mis à jour le 2026-02-16 par Compiègne Pierrefonds Tourisme