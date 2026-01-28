Journée internationale des forêts Carnuta, Jupilles
Journée internationale des forêts
Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles Sarthe
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
2026-03-29
La journée internationale des forêts célèbre la richesse des forêts biodiversité, climat, bien-être… Participez à des animations et balades pour découvrir cet écosystème et apprendre à le protéger. Une journée de rencontres avec des passionnés de la nature ! Programme détaillé sur carnuta.fr
Tout public. Gratuit. .
Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
English :
International Day of Forests
