Journée internationale des forêts Carnuta, Jupilles

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles Sarthe

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

2026-03-29

Journée internationale des forêts

La journée internationale des forêts célèbre la richesse des forêts biodiversité, climat, bien-être… Participez à des animations et balades pour découvrir cet écosystème et apprendre à le protéger. Une journée de rencontres avec des passionnés de la nature ! Programme détaillé sur carnuta.fr

Tout public. Gratuit. .

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

English :

International Day of Forests

