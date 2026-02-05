Journée internationale des forêts Louviers
Journée internationale des forêts Louviers samedi 21 mars 2026.
Journée internationale des forêts
Aire des 4 bancs Louviers Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21 15:30:00
Date(s) :
2026-03-21
Animation sensorielle en forêt de Bord pour observer, toucher, sentir et ressentir la forêt… Peut-être vous confiera-t-elle ses secrets… .
Aire des 4 bancs Louviers 27400 Eure Normandie milieux.naturels@seine-eure.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée internationale des forêts
L’événement Journée internationale des forêts Louviers a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Seine Eure