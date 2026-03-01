Journée Internationale des Forêts

63 rue de Wasselonne Oberhaslach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

La forêt de Haslach vous ouvre ses portes à l’occasion de la Journée internationale des forêts. Pour une immersion dans l’univers forestier, rendez-vous en forêt domaniale de Haslach. Au programme, de nombreuses animations pour grands et petits jeu de piste, jeux forestiers, ateliers créatifs, visites guidées en forêt, stands et animations.

À 11h, la visite La symphonie des oiseaux invite les participants à découvrir et écouter les chants d’oiseaux, pour mieux comprendre la richesse de la faune locale. Le printemps est de retour et les oiseaux des forêts nous gratifient d’un merveilleux concert gratuit! Apprenons ensemble à les écouter, les reconnaitre et nous poser les bonnes questions sur le sens de leurs chants. Animation ouverte aux enfants (accompagnés si moins de 8 ans), mais pas aux chiens!

À 15h, la visite Plein de sens en forêt propose une immersion dans l’univers forestier. La forêt a tant de choses à nous raconter… Venez vous y reconnecter au travers de vos sens à l’occasion d’une balade pleine de surprises! Tenue adaptée la météo du jour, se munir d’un téléphone ou appareil photo numérique.. .

63 rue de Wasselonne Oberhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 47 70 54

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English :

L’événement Journée Internationale des Forêts Oberhaslach a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig