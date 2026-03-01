Journée internationale des Forêts

1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 17:30:00

Date(s) :

2026-03-21

L’office de tourisme et la château de Senonches vous proposent une journée consacrée à la forêt en partenariat avec l’ONF. Au programme: découverte de la forêt accompagnée de l’ONF, atelier origami, atelier cabanes, vernissage de l’exposition métamorphose et jeu de piste familial.

1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11

English :

The Senonches Tourist Office and Château de Senonches are organizing a day devoted to the forest, in partnership with the ONF. On the program: discovery of the forest accompanied by the ONF, origami workshop, tree house workshop, opening of the métamorphose exhibition and family treasure hunt.

L’événement Journée internationale des Forêts Senonches a été mis à jour le 2026-03-04 par OTs DU PERCHE