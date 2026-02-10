Journée Internationale des Forêts- Tronçais

Rond Gardien Isle-et-Bardais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 09:00:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Dans le cadre de la journée internationale des forêts, l’ONF convie petits et grands en Forêt de Tronçais autour d’une action citoyenne de ramassage des déchets: samedi 21 mars 2026 de 9h à 12h.



Un geste simple pour la nature, un moment sympa à partager!

.

Rond Gardien Isle-et-Bardais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 2 48 69 01 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of International Forest Day, the ONF is inviting young and old to the Forêt de Tronçais for a litter-picking event: Saturday March 21, 2026 from 9am to 12pm.



A simple gesture for nature, a fun moment to share!

L’événement Journée Internationale des Forêts- Tronçais Isle-et-Bardais a été mis à jour le 2026-02-10 par Montluçon Tourisme