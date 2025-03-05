Journée internationale des forêts Villers-Cotterêts
Journée internationale des forêts Villers-Cotterêts dimanche 22 mars 2026.
Avenue de la Gare Villers-Cotterêts Aisne
Début : 2026-03-22 13:30:00
fin : 2026-03-22 17:00:00
2026-03-22
Cette balade guidée est organisée par l’ONF et sera animée par Joël Linte, avec la participation d’Anna Entraygues, responsable de l’Unité territoriale de Villers-Cotterêts.
Rendez-vous au parking de la gare de Villers-Cotterêts pour un départ à 13h30.
Avenue de la Gare Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 71 42 17
English :
This guided walk is organized by the ONF and will be led by Joël Linte, with the participation of Anna Entraygues, head of the Villers-Cotterêts territorial unit.
Meet at the Villers-Cotterêts station parking lot for a 1.30pm departure.
