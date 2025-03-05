Journée internationale des forêts Villers-Cotterêts

Journée internationale des forêts

Avenue de la Gare Villers-Cotterêts Aisne

2026-03-22 13:30:00

2026-03-22 17:00:00

2026-03-22

Cette balade guidée est organisée par l’ONF et sera animée par Joël Linte, avec la participation d’Anna Entraygues, responsable de l’Unité territoriale de Villers-Cotterêts.

Rendez-vous au parking de la gare de Villers-Cotterêts pour un départ à 13h30.

Avenue de la Gare Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 71 42 17

English :

This guided walk is organized by the ONF and will be led by Joël Linte, with the participation of Anna Entraygues, head of the Villers-Cotterêts territorial unit.

Meet at the Villers-Cotterêts station parking lot for a 1.30pm departure.

