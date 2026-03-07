Journée internationale des Grottes touristiques Grottes d’Azé Azé

Azé

Journée internationale des Grottes touristiques

Grottes d’Azé 35 Route de Donzy Azé Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06 16:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Prêts pour une aventure hors du commun ? À l’occasion de la Journée Internationale des Grottes Touristiques, les Grottes d’Azé vous ouvrent exceptionnellement les portes d’un univers souterrain fascinant dans la partie non aménagée de la Grotte de la rivière avec les spéléologues du club des Argilons. Deux visites conférence à 10h30 et 14h30 avec Lionel Barriquand vous en apprendront plus sur les recherches scientifiques.

Venez explorer, apprendre, vibrer… en famille ou entre amis. .

Grottes d’Azé 35 Route de Donzy Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23 grottes.aze@saoneetloire71.fr

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English : Journée internationale des Grottes touristiques

L’événement Journée internationale des Grottes touristiques Azé a été mis à jour le 2026-05-05 par Grottes d’Azé