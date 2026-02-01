JOURNÉE INTERNATIONALE DES GUIDES CONFÉRENCIERS 1871, HISTOIRE DE LA COMMUNE DE NARBONNE

Narbonne

2026-02-21 15:00:00

2026-02-21

2026-02-21

Journée Internationale des Guides Conférenciers.

Cette journée a été instaurée en 1990 par la Fédération Mondiale des Guides Conférenciers, et par ailleurs soutenue par la Fédération Nationale des Guides Interprètes Conférenciers (FNGIC) qui en France regroupe1200 adhérents (individuels ou

associations) qui sont tous des professionnels qualifiés.

Tous les 21 février les guides conférenciers proposent des visites gratuites partout dans le monde pour faire la promotion de leur métier un peu méconnu.

Participez à une visite guidée gratuite sur l’histoire de la Commune de Narbonne, en suivant le fil des événements des Journées de Mars 1871. Organisée par l’Association des Guides et Conférenciers du Pays Cathare, cette déambulation historique vous fera revivre un pan méconnu du passé narbonnais.

Rendez-vous à 15h Place de l’Hôtel de Ville à Narbonne

Réservations recommandées.

Une belle occasion de découvrir l’histoire locale avec un guide passionné !

Narbonne 11100 Aude Occitanie

English :

International Guide Speaker’s Day.

This day was established in 1990 by the World Federation of Guide Speakers, and is supported by the Fédération Nationale des Guides Interprètes Conférenciers (FNGIC), which in France has 1,200 members (individuals or associations), all of whom are qualified professionals

associations) who are all qualified professionals.

Every February 21, tour guides around the world offer free tours to promote their little-known profession.

Join us for a free guided tour of the history of the Narbonne Commune, following the events of the March Days of 1871. Organized by the Association des Guides et Conférenciers du Pays Cathare, this historical tour will bring to life a little-known part of Narbonne?s past.

Meet at 3pm ? Place de l?Hôtel de Ville, Narbonne

Reservations recommended.

A great opportunity to discover local history with a passionate guide!

