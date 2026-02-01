JOURNÉE INTERNATIONALE DES GUIDES CONFÉRENCIERS GRUISSAN, CONSTRUCTION D’UN PORT

Gruissan Aude

Début : 2026-02-21 14:30:00

Journée Internationale des Guides Conférenciers.

Cette journée a été instaurée en 1990 par la Fédération Mondiale des Guides Conférenciers, et par ailleurs soutenue par la Fédération Nationale des Guides Interprètes Conférenciers (FNGIC) qui en France regroupe1200 adhérents (individuels ou

associations) qui sont tous des professionnels qualifiés.

Tous les 21 février les guides conférenciers proposent des visites gratuites partout dans le monde pour faire la promotion de leur métier un peu méconnu.

Architecture du XXème siècle Gruissan la construction du Port

Rendez-vous à 14H30 Sur Réservation SMS 06 84 40 26 10

Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 6 84 40 26 10

English :

International Guide Speaker’s Day.

This day was established in 1990 by the World Federation of Guide Speakers, and is supported by the Fédération Nationale des Guides Interprètes Conférenciers (FNGIC), which in France has 1,200 members (individuals or associations), all of whom are qualified professionals

associations) who are all qualified professionals.

Every February 21, tour guides around the world offer free tours to promote their little-known profession.

20th century architecture: Gruissan and the construction of the Port

Appointment at 2.30 pm By SMS reservation 06 84 40 26 10

