Journée internationale des guides touristiques Quai du Port Marseille 2e Arrondissement

Journée internationale des guides touristiques

Samedi 21 février 2026 de 9h30 à 11h30. Quai du Port Devant Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 09:30:00

fin : 2026-02-21 11:30:00

Date(s) :

2026-02-21

A l’occasion de la journée internationale des guides touristiques , profitez d’une visite du Panier à 5€ !

A l’occasion de la journée internationale des guides touristiques , profitez d’une visite du Panier à 5€ !



Comme chaque année, les guides conférenciers de Provence se mobilisent pour la journée internationale des guides touristiques du 21 Février. Rdv devant l’Hôtel de Ville de Marseille, à 9h30, pour une visite insolite du quartier du Panier au prix exceptionnel de 5€ ! 2h de visite avec un guide touristique professionnel, profitez en !



Places limités.



Réservation obligatoire sur https://guide-sudprovence.com/product/visite-du-panier-marseille/ .

Quai du Port Devant Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark International Tourist Guide Day , take a 5? tour of Panier!

L’événement Journée internationale des guides touristiques Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille