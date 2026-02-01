Journée internationale des guides touristiques Quai du Port Marseille 2e Arrondissement
Samedi 21 février 2026 de 9h30 à 11h30. Quai du Port Devant Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
A l’occasion de la journée internationale des guides touristiques , profitez d’une visite du Panier à 5€ !
Comme chaque année, les guides conférenciers de Provence se mobilisent pour la journée internationale des guides touristiques du 21 Février. Rdv devant l’Hôtel de Ville de Marseille, à 9h30, pour une visite insolite du quartier du Panier au prix exceptionnel de 5€ ! 2h de visite avec un guide touristique professionnel, profitez en !
Places limités.
Réservation obligatoire sur https://guide-sudprovence.com/product/visite-du-panier-marseille/ .
Quai du Port Devant Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
To mark International Tourist Guide Day , take a 5? tour of Panier!
