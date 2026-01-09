Journée internationale des légumineuses Ferme de Paris Paris

Journée internationale des légumineuses Ferme de Paris Paris

Journée internationale des légumineuses Ferme de Paris Paris samedi 14 février 2026.

La journée internationale des légumineuses a lieu chaque année le 10 février.

Dans le cadre de celle-ci, nous vous proposons un stand d’animation dédié à la découverte des légumineuses.

Nous vous proposerons des jeux pour apprendre à les identifier, connaître leur cycle de vie et apprendre leurs bienfaits nutritionnels et agro-écologiques.

Samedi 14 février de 14h à 16h en libre et en continu.

Venez découvrir l’intérêt nutritionnel et agro-écologique des légumineuses
Le samedi 14 février 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit Tout public. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-14T15:00:00+01:00
fin : 2026-02-14T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-14T14:00:00+02:00_2026-02-14T16:00:00+02:00

Ferme de Paris 24 route de la tourelle  75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/


Afficher la carte du lieu Ferme de Paris et trouvez le meilleur itinéraire