Journée internationale des légumineuses Ferme de Paris Paris

La journée internationale des légumineuses a lieu chaque année le 10 février.

Dans le cadre de celle-ci, nous vous proposons un stand d’animation dédié à la découverte des légumineuses.

Nous vous proposerons des jeux pour apprendre à les identifier, connaître leur cycle de vie et apprendre leurs bienfaits nutritionnels et agro-écologiques.

Samedi 14 février de 14h à 16h en libre et en continu.

Venez découvrir l’intérêt nutritionnel et agro-écologique des légumineuses

Le samedi 14 février 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit Tout public. A partir de 3 ans.

Ferme de Paris 24 route de la tourelle 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/



