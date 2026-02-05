Journée internationale des maladies rares, Facultés de Médecine et de Pharmacie, Limoges

Journée internationale des maladies rares Lundi 2 mars, 09h00 Facultés de Médecine et de Pharmacie Haute-Vienne

Les futurs professionnels de santé pourront être sensibilisés aux maladies rares et à l’organisation de leur prise en charge via des quiz notamment.

L’occasion d’informer le public sur l’enjeu de santé publique majeur posé par les maladies rares.

Facultés de Médecine et de Pharmacie 2, rue du Docteur Marcland 87000 Limoges cedex Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

La Plateforme d’expertise maladies rares en Nouvelle-Aquitaine nord et la Filière de santé maladies rares FILSLAN organisent une journée d’information et de sensibilisation.