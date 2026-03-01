Journée internationale des nuages

Place Notre- Dame Senlis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Venez fêter les nuages au musée d’Art et d’Archéologie durant cette journée entièrement gratuite création, découverte, jeux, visites guidées…

Venez fêter les nuages au musée d’Art et d’Archéologie durant cette journée entièrement gratuite création, découverte, jeux, visites guidées…

– Visites guidées de l’exposition temporaire (durée 50 min) 10h30 11h30 14h30 15h30.

– Découverte des nuages (durée 30 min) 11h 12h 13h.

– Ateliers d’arts plastiques pour les familles 10h-17h.

– Jeux artistiques et littéraires compléter un nuage de mots, chercher les nuages dans les œuvres… 10h-18h.

Nous avons également l’inventeur de la journée, Mathieu Simonet, qui sera au musée le 25 mars (18h30) et le cinéma de Senlis qui projette Le Château dans le ciel le 24 mars ! .

Place Notre- Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 86 72

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English :

Come and celebrate clouds at the Musée d?Art et d?Archéologie during this completely free day: creation, discovery, games, guided tours?

L’événement Journée internationale des nuages Senlis a été mis à jour le 2026-03-17 par Chantilly-Senlis Tourisme