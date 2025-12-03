Journée internationale des personnes handicapées – Animations et spectacle sur l’accessibilité universelle Espace Adelis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-03 16:00 – 20:30

Gratuit : oui Gratuit Spectacle sur inscription : https://my.weezevent.com/bien-vu-miro Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

À l’occasion de la Journée internationale des personnes en situation de handicap, célébrée tous les ans le 3 décembre, la Ville de Nantes organise, un événement de sensibilisation à l’accessibilité universelle et aux handicaps.. De 16H à 18H – SENSIBILISATIONS AUX HANDICAPS Les associations nantaises APF France Handicap, Avançons Ansemble et Living Museum France vous proposent différents ateliers et temps d’échanges pour comprendre les enjeux et besoins des personnes en situation de handicap. Parcours fauteuil par APF France HandicapLe temps d’un parcours semé d’obstacles, vous expérimenterez les difficultés d’accessibilité des personnes se déplaçant en fauteuil roulant dans l’environnement quotidien.Durée : 20 min – à partir de 8 ans Casques de réalité virtuelle par APF France HandicapDéambulez virtuellement dans une entreprise en fauteuil roulant et découvrez différents handicaps comme la dyslexie, la perte d’audition ou la malvoyance.Durée : 40 min – à partir de 16 ans Dégustation à l’aveugle par Avançons AnsembleDans le noir, venez vivre une expérience sensorielle unique en dégustant différents produits.Durée : 15 min – à partir de 7 ans Top speed par Avançons AnsembleAvec un bandeau sur les yeux, serez-vous le plus rapide à terminer le Top speed ?Durée : 5 min – à partir de 5 ans Exposition par Living MuseumTableaux, sculptures, jeux vidéo… venez découvrir les œuvres en compagnie des artistes qui les ont créées. De 18H30 à 20h30 – BIEN VU MIRO par Robert le Miro Un spectacle interactif et instructif sur la déficience visuelle vue d’un autre œil… Avec humour et pédagogie, Robert nous partage sa vie de malvoyant accompagné de son chien guide Leroy. Entre anecdotes et situations burlesques, il nous éclaire sur sa façon d’appréhender le monde et de comprendre comment interagir au mieux avec les personnes aveugles ou malvoyantes et leurs incroyables guides à 4 pattes. Spectacle d’1h20 suivi d’un temps d’échange. Gratuit et sur inscription, à partir de 6 ans._______________________Ateliers et spectacle accessibles : – lieu accessible aux personnes à mobilité réduite- audiodescription assurée par Pick-Up Production – nombre de places limitées- interprétariat en langue des signes françaises par API Lsf pour les animations et par Helen Leuenberger et Jean-Luc Gaudin pour le spectacle- garde d’enfants par Anama – nombre de places limitées .Lieu :Espace Beaulieu Adelis (1er étage)9 boulevard Vincent Gâche à Nantes.Pour venir : Busway : ligne 4, arrêt Tripode – à 300 mètresligne 5, arrêt Fonderies – à 100 mètres Tramway : lignes 2 et 3, arrêt Vincent Gâche – à 500 mètres Appuis vélo disponibles à côté du bâtiment.En cas de besoin, contactez Damnya Moudjibou au 07.62.02.84.16Pour tout désistement, merci de contacter la Direction Égalité afin de libérer une place.L’équipe de la Direction égalité se tient à disposition pour toute demande d’information complémentaire par email à direction.egalite@nantesmetropole.fr

Espace Adelis Nantes 44200

https://my.weezevent.com/bien-vu-miro