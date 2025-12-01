Journée internationale des personnes handicapées Mairie du 18e arrondissement PARIS
Le 18 décembre, une soirée théâtre débat
Profitez d’une soirée en mairie du 18e à partir de 18h pour une pièce de théâtre et un échange sur la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap.
Déroulé
- 18h : lecture de la pièce de théâtre ‘Toutes les autres », une histoire d’amour qui aborde l’accompagnement sexuel.
- 19h: échange sur la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap / projection du court métrage ‘toutes les autres » en présence de l’équipe.
Dans le cadre de la journée internationale des personnes handicapées, une soirée en mairie vous est proposée pour déconstruire les idées reçues sur le handicap !
Le jeudi 18 décembre 2025
de 18h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin 75018 PARIS
https://mairie18.paris.fr/pages/journee-internationale-des-personnes-handicapees-29339