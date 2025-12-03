Journée internationale des personnes handicapées Musée de la Romanité Nîmes

Journée internationale des personnes handicapées

Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Le 3 décembre, à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, retrouvez au Musée de la Romanité une programmation spécifique dédiée à cette journée.

.

Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 48 21 02 10 communication@museedelaromanite.com

English :

On December 3, to mark the International Day of Disabled Persons, the Musée de la Romanité offers a special program dedicated to this day.

German :

Am 3. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen, findet im Musée de la Romanité ein spezielles Programm statt, das diesem Tag gewidmet ist.

Italiano :

Il 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il Musée de la Romanité ospiterà un programma speciale dedicato a questa giornata.

Espanol :

El 3 de diciembre, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Museo de la Romanidad acogerá un programa especial dedicado a este día.

L’événement Journée internationale des personnes handicapées Nîmes a été mis à jour le 2025-10-16 par Ville de Nîmes