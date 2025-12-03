Journée internationale des personnes handicapées Musée de la Romanité Nîmes
Journée internationale des personnes handicapées Musée de la Romanité Nîmes mercredi 3 décembre 2025.
Journée internationale des personnes handicapées
Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes Nîmes Gard
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03
2025-12-03
Le 3 décembre, à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, retrouvez au Musée de la Romanité une programmation spécifique dédiée à cette journée.
Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 48 21 02 10 communication@museedelaromanite.com
English :
On December 3, to mark the International Day of Disabled Persons, the Musée de la Romanité offers a special program dedicated to this day.
German :
Am 3. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen, findet im Musée de la Romanité ein spezielles Programm statt, das diesem Tag gewidmet ist.
Italiano :
Il 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il Musée de la Romanité ospiterà un programma speciale dedicato a questa giornata.
Espanol :
El 3 de diciembre, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Museo de la Romanidad acogerá un programa especial dedicado a este día.
L’événement Journée internationale des personnes handicapées Nîmes a été mis à jour le 2025-10-16 par Ville de Nîmes